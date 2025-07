Lítio: Municípios do Alto Tâmega opõem-se às minas em Boticas e Montalegre

No texto da moção pode ler-se que "contra a vontade, expressa e manifestada, pelas populações e autoridades administrativas locais e ao arrepio de todos os direitos das populações do território, foram emitidos pela APA, pareceres favoráveis aos estudos de impacto ambiental referentes ao projetos apresentados por investidores privados, com o beneplácito do Estado Central, para a instalação da mina do Barroso, no concelho de Boticas, e da mina do Romano, no concelho de Montalegre".