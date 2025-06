Lítio: Zero reage com preocupação à viabilização da mina em Montalegre

"É preocupante, estamos a falar uma vez mais de um projeto com elevados impactos ambientais, sociais, económicos, que é alvo de um parecer favorável condicionado. Este parecer tem um aspeto particular, que é parte do complexo de anexos mineiros (CAM) que vai ser alvo de um processo de AIA autónomo, o que nos parece que é no mínimo absurdo", afirmou hoje à agência Lusa Nuno Forner, da Zero.