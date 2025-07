Livre alerta que Estado vai perder controlo estratégico na TAP

O Livre diz não entender esta privatização, "a partir do momento em que [a companhia] foi saneada com custos elevados por parte dos portugueses", defendendo que a TAP poderia contribuir para o Orçamento do Estado do país, e existir "investimento público em algumas áreas que são de ponta e que são muito importantes para o país e que podem fazer do país vanguarda em termos de descarbonização, de utilização do hidrogénio verde para as aeronaves".