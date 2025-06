MAI deixa aos bombeiros três compromissos para o futuro

"Quis deixar-lhes três compromissos da minha parte enquanto responsável político, independente das funções que venha a ter no futuro", disse a jornalistas José Luís Carneiro, que é também candidato à liderança do PS nas eleições diretas, no final da cerimónia em que foi condecorado pela Liga de Bombeiros Portugueses (LBP) com o crachá de ouro dos bombeiros.