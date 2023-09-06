Mais de 12 400 jovens apoiados pelo Programa Porta 65

Um total de 12 438 jovens foram apoiados pelo programa Porta 65, um aumento de 19%, na sequência do concurso de candidaturas, que decorreu entre 28 de abril e 30 de maio, anunciou o Ministério da Habitação esta quarta-feira..Em comunicado, o gabinete da ministra Marina Gonçalves referiu que, na sequência do período de candidaturas ao Programa Porta 65 Jovem, foram aprovadas todas as candidaturas elegíveis, num total de 12 438 jovens apoiados, o que representa um aumento de 19% face ao período homólogo..De acordo com a nota, estes jovens vão receber o apoio para pagamento da renda ainda este mês..O gabinete da ministra da Habitação lembra que o concurso de abril de 2023 foi o primeiro em que foram aumentados os tetos máximos de rendas..Jovens isolados ou em coabitação com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos podem ser abrangidos pelo programa de incentivo ao arrendamento. Num casal, um dos elementos pode ter 36 anos e o outro elemento 34 anos, no máximo..De acordo com informação disponível no portal da Habitação, se a candidatura for aprovada, o jovem tem direito a um apoio (subvenção) para pagamento da renda durante 12 meses.."A subvenção corresponde a uma percentagem do valor da renda do jovem e é transferida para o NIB indicado na candidatura até ao dia 8 de cada mês. Esta percentagem diminui a cada 12 meses até ao terceiro ano de apoio", é referido no site..A primeira subvenção é atribuída após a saída do resultado do concurso e não tem efeitos retroativos, podendo prolongar-se até ao máximo de cinco anos, ou 60 prestações mensais.