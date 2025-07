Mais de um terço dos jovens não têm habitação estável

Em julho, de acordo com um estudo da agência Century 21 Portugal, a renda média em Lisboa superou os 1400 euros e quase atinge o salário médio bruto pago em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre do ano: 1539 euros. O valor médio do metro quadrado para compra de casa só é inferior ao de Paris de acordo com a plataforma de dados europeus imobiliários, Casafari. E a bitola da capital serve para subir os preços no resto do país.

É uma bomba relógio. Para dia 30 está agendada nova marcha pela habitação em diversas cidades no país como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro e Faro.