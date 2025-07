Marcelo alerta que 2024 será ano "de definição" com eleições nacionais, europeias e nos EUA

"As pessoas falam muito de um caso concreto, mas eu acho, por exemplo, que tinha mais hipóteses de desgastar o facto de de repente as pessoas irem para eleições [legislativas antecipadas] (...) Podia acontecer que uma parte dos socialistas, do eleitorado socialista, perante esta situação de indefinição de repente se afastasse do apoio ou da confiança no Presidente e isso não aconteceu", disse.