Marcelo apela à "reforma das instituições"

"É urgente reformar as instituições, concebidas no século passado, que estão totalmente afastadas da realidade do mundo atual", apelou o Chefe de Estado na sua quinta intervenção na Assembleia Geral da ONU, criticando o facto de, "ano após ano", os líderes mundiais fazerem promessas naquela sessão plenária sem as cumprirem. "É tempo de cumprir", destacou.