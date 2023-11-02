Marcelo considera que polémica com Cosgrave foi "a melhor publicidade" para Web Summit

O Presidente da República considerou hoje que a polémica que levou à saída de Paddy Cosgrave da Web Summit foi "a melhor publicidade" para esta edição da cimeira tecnológica em Lisboa, em que prometeu aparecer "de surpresa"..Marcelo Rebelo de Sousa falava no encontro anual com 'startups' portuguesas que vão participar nesta cimeira tecnológica, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa - que desta vez, ao contrário do que tem sido habitual, não contou com a participação da presidente executiva da Web Summit, que é agora Katherina Maher.."[Esta edição] vai correr muito bem. E, digo-vos, ironicamente, o que se passou só aumentou a atenção sobre a Web Summit. É o tipo de publicidade que parece às vezes negativa mas é a melhor publicidade: digam mal de mim, mas falem, ou digam que há pequenos problemas, mas falem", declarou o chefe de Estado..Segundo o Presidente da República, "na balança de poderes no mundo mexer com um ou outro interlocutor, um ou outro protagonista da Web Summit só prova a importância da Web Summit"..Paddy Cosgrave demitiu-se em 21 de outubro, depois de grandes empresas como a Google, a Meta e a Amazon, cancelarem a sua participação na Web Summit, por causa de uma mensagem que publicou na rede social X, ex-Twitter, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, pela qual acabou por pedir desculpa.."Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais que, com a exceção em particular do Governo da Irlanda, que por uma vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são", foi a mensagem que Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit, escreveu em 13 de outubro..Neste encontro com o Presidente da República e o ministro da Economia, António Costa Silva, a Web Summit esteve representada pelo seu vice-presidente e diretor para Portugal Artur Pereira..A edição deste ano desta cimeira tecnológica em Lisboa está marcada para entre 13 e 16 de novembro.