Marinha vai propor ao próximo Governo a compra de mais dois submarinos

O primeiro dos seis navios, que chegará em 2026, tinha entrega inicialmente prevista para este ano, mas o processo atrasou-se depois de o Tribunal de Contas ter chumbado duas vezes o visto do contrato que o Ministério da Defesa pretendia celebrar com a IdD Portugal Defence -- a 'holding' estatal que gere as participações públicas nas empresas da Defesa - para a gestão do programa de aquisição.