Medina diz que continua a defender aumento do IUC mas percebe eliminação pelo PS

Fernando Medina respondeu que a posição do Governo sobre o IUC é "muito clara" - de defesa desse aumento para veículos de 2007 e anos anteriores com um travão que limitava o aumento a 25 euros por ano - mas que no momento político atual, com marcação de eleições antecipadas, entende "com naturalidade" esta alteração até porque já não há um Governo de maioria absoluta em funções até final da legislatura.