Medina diz que subida de rating "abre a porta a conjunto muito alargado" de investidores

Fernando Medina considera que "esta avaliação traduz-se assim em juros mais baixos para o Estado, as empresas e as famílias, o que é sempre importante, mas é ainda mais importante num contexto de uma política do BCE de taxas de juro altas". E destaca a circunstância desta subida de rating ter acontecido "já após a marcação de eleições legislativas antecipadas", o que, para o ministro, "demonstra que os fundamentais da economia são robustos e confirma que Portugal conquistou um lugar entre o grupo de países com maior qualidade creditícia e maior credibilidade internacional". Um lugar que, insiste, "é essencial preservar."