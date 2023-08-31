Menos de dois terços dos portugueses compraram livros em 2022

Menos de dois terços dos portugueses compraram livros no ano passado, de acordo com um inquérito esta quinta-feira divulgado pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).."Os dados recolhidos permitem concluir que 62% dos inquiridos compraram livros no último ano e, destes, 70% afirmaram que compraram o mesmo ou mais do que no ano anterior. O estudo apurou também que os jovens entre os 15 e os 34 anos continuam a ter o hábito de comprar livros, sendo quem mais comprou no último ano (28%)", lê-se no comunicado sobre o inquérito feito pela GfK a 1.001 pessoas entre julho e agosto..Segundo os destaques do inquérito, que tinha apresentação prevista para hoje de manhã no evento Book 2.0, que vai discutir até sexta-feira em Lisboa "o futuro da leitura", o mercado livreiro em Portugal representou 175 milhões de euros em 2022, com um total de 21.115 livros lançados.."Foi muito interessante perceber a importância que os livros continuam a ter nas camadas mais jovens, que representam atualmente a faixa etária onde mais se compra livros. Num país com os índices de leitura mais baixos da Europa, estes números trazem-nos esperança no futuro, fazem-nos acreditar que é possível mudar hábitos para as gerações futuras", disse o presidente da APEL, Pedro Sobral, citado no comunicado..De acordo com o mesmo texto, as compras de livros tiveram subidas na Grande Lisboa e na região Sul, e quebras "no Grande Porto, Interior e Litoral", num mercado onde os "lares com um 'status' social mais elevado" são quem mais compra obras literárias.."Não podemos ficar satisfeitos se assistimos a uma subida do índice de compra de livros, mas apenas na Grande Lisboa. O aumento da leitura deve ser transversal a todo o país, independentemente da classe económica ou da região do país, por isso democratizar o acesso ao livro deve ser um imperativo nacional", afirmou Pedro Sobral..O mercado português é dominado por quatro grupos de livrarias em rede, que detêm 80 lojas, "nove retalhistas multiproduto, correspondentes a 1.200 pontos de venda; oito grupos de grande distribuição, com 1.800 pontos de venda, e quatro livrarias únicas"..O Book 2.0 vai juntar em Lisboa múltiplas figuras, da área do livro e de fora dele, para debater o futuro da leitura..De acordo com o programa, a abertura contou com a presença de Pedro Freitas, conhecido por o Poeta da Cidade, num momento sob o tema "O poder de transformar o nosso mundo", seguindo-se discursos de Pedro Sobral e da presidente da Associação Internacional de Editores, Karine Pansa..Ao longo do dia estão previstas conversas entre pessoas como o psiquiatra Daniel Sampaio e o escritor João Tordo, entre as escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada ou entre as autoras Dulce Maria Cardoso, Tânia Ganho e Isabela Figueiredo..Estão também marcados painéis sobre "Inteligência Artificial: Oportunidades e Desafios", o BookTok e ainda "Preconceitos Ocultos na Indústria Editorial Inclusiva", entre muitos outros..O dia de hoje encerra com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, a ser entrevistado pelo editor de Cultura do Observador, Tiago Pereira, e com um discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa..Na sexta-feira, há conversas entre, por exemplo, o antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Paulo Portas e os escritores Rodrigo Guedes de Carvalho e Juan Gabriel Vasquez, para além de vários painéis dedicados à Educação, com destaque para uma entrevista ao ministro da Educação, João Costa, pela jornalista Isabel Lucas.