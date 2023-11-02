Mercado automóvel cresce 29,9% até outubro totalizando 195.781 novas matrículas

O mercado automóvel em Portugal somou 195.781 novos veículos colocados em circulação até outubro, uma subida de 29,9% face ao período homólogo de 2022, indicou hoje a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal..Em comunicado, a ACAP sublinha que, apesar do aumento homólogo registado, os 195.781 veículos colocados em circulação nos primeiros dez meses de 2023 ainda traduzem uma queda de 13,7% em comparação com o observado no mesmo período de 2019, antes da pandemia..Daquele total, 16.953 correspondem a veículos matriculados apenas em outubro de 2023, o que corresponde a um acréscimo de 13,1% face ao mesmo mês de 2022, e um decréscimo de 11,5% quando comparado com o mesmo mês de 2019..Entre janeiro e outubro, as matrículas de ligeiros de passageiros totalizaram 167.219 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 31,7% relativamente a período homólogo de 2022..Já na comparação com o mesmo período de 2019, o mercado registou um decréscimo de 12,2%..Segundo a ACAP, nos primeiros dez meses deste ano, metade (50,1%) dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos, sendo que 17,0% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos..Já o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu 22.612 unidades, uma subida de 19,7% face ao mesmo período do ano de 2022 e uma queda de 27,4% em comparação com janeiro a outubro de 2019..No que diz respeito ao mercado de pesados, as matrículas totalizaram 5.950 unidades nestes dez meses já corridos de 2023, o que representou um crescimento homólogo do mercado de 22,0% e uma subida de 15,3% por comparação com o mesmo período de 2019.