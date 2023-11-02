DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mercado automóvel cresce 29,9% até outubro totalizando 195.781 novas matrículas

ACAP diz que, apesar do aumento homólogo registado, os veículos colocados em circulação nos primeiros dez meses de 2023 ainda traduzem uma queda de 13,7% em comparação com o observado no mesmo período de 2019, antes da pandemia.
O mercado automóvel em Portugal somou 195.781 novos veículos colocados em circulação até outubro, uma subida de 29,9% face ao período homólogo de 2022, indicou hoje a ACAP -- Associação Automóvel de Portugal.

Em comunicado, a ACAP sublinha que, apesar do aumento homólogo registado, os 195.781 veículos colocados em circulação nos primeiros dez meses de 2023 ainda traduzem uma queda de 13,7% em comparação com o observado no mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Daquele total, 16.953 correspondem a veículos matriculados apenas em outubro de 2023, o que corresponde a um acréscimo de 13,1% face ao mesmo mês de 2022, e um decréscimo de 11,5% quando comparado com o mesmo mês de 2019.

Entre janeiro e outubro, as matrículas de ligeiros de passageiros totalizaram 167.219 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 31,7% relativamente a período homólogo de 2022.

Já na comparação com o mesmo período de 2019, o mercado registou um decréscimo de 12,2%.

Segundo a ACAP, nos primeiros dez meses deste ano, metade (50,1%) dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos, sendo que 17,0% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias atingiu 22.612 unidades, uma subida de 19,7% face ao mesmo período do ano de 2022 e uma queda de 27,4% em comparação com janeiro a outubro de 2019.

No que diz respeito ao mercado de pesados, as matrículas totalizaram 5.950 unidades nestes dez meses já corridos de 2023, o que representou um crescimento homólogo do mercado de 22,0% e uma subida de 15,3% por comparação com o mesmo período de 2019.

