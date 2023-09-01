Mercado automóvel cresceu 33,8% até agosto para 161.807 novos veículos

Entre janeiro e agosto deste ano foram colocados em circulação em Portugal 161.807 novos veículos, um aumento de 33,8% em relação a igual período do ano passado, adiantou a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, em comunicado.."No período de janeiro a agosto de 2023, foram colocados em circulação em Portugal 161.807 novos veículos, o que representou uma diminuição de 14,6% relativamente aos oito primeiros meses de 2019, apesar de a comparação com o mesmo período de 2022 mostrar um aumento de 33,8%", destacou..Por sua vez, em agosto deste ano foram matriculados, em Portugal, "15.702 veículos automóveis, ou seja, menos 2,6% que no mesmo mês de 2019, o qual foi o último ano pré-pandemia, mas mais 17,7% quando comparado com o mês homólogo de 2022", lê-se na mesma nota..No que diz respeito aos automóveis ligeiros de passageiros, segundo a associação, em agosto "foram matriculados em Portugal 13.050 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 4,4% que em igual mês de 2019", sendo que em comparação com agosto de 2022 "o mercado registou um crescimento de 14,1%"..Já nos primeiros oito meses do ano, "as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 139.279 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 13,1% relativamente ao período homólogo de 2019" disse a ACAP..Já em relação ao período homólogo este segmento registou um acréscimo de 36,8%..De acordo com a associação, entre janeiro e agosto, 48,4% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a energias alternativas e, "em particular, verifica-se que 16,4% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos", salientou..A ACAP deu ainda conta dos dados do mercado de ligeiros de mercadorias, que registou, em agosto, uma evolução negativa de 42,0% face ao mês homólogo do ano de 2019, "situando-se em 1.912 unidades matriculadas". Por outro lado, "quando comparado com o mesmo mês de 2022, verifica-se um crescimento de 31,4%", adiantou a associação..Em termos acumulados, este mercado registou 17.788 unidades, um decréscimo de 30,2% face ao mesmo período do ano de 2019 e um aumento de 17,7% em comparação com os primeiros oito meses do ano de 2022..Por fim, no mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, em agosto de 2023 houve um crescimento de 64,8% em relação ao mês homólogo de 2022, tendo sido comercializados 740 veículos desta categoria..Nos primeiros oito meses de 2023, "as matrículas de pesados totalizaram 4.740 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 20,4% relativamente ao período homólogo de 2022", concluiu.