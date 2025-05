Miguel Fontes: "Não estamos a assistir a uma sangria de talentos a sair do país" 

O secretário de Estado acredita que o governo cessante não terá condições de operacionalizar o projeto no tempo que lhe resta, mas deixa no ar a possibilidade de este integrar o programa eleitoral do PS para as eleições marcadas para 10 de março do próximo ano. "Independentemente de quem venha a ganhar a liderança do Partido Socialista, estas iniciativas terão oportunidade de ficar vertidas no programa eleitoral do partido", assume.