Ministério da Saúde "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou esta sexta-feira que o Ministério da Saúde "não fechou a porta" a nenhuma das propostas apresentadas conjuntamente pelos sindicatos na mesa negocial, anunciando que ficou marcada uma nova reunião para domingo..A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e o Sindicato Independente dos Médicos apresentaram, esta sexta-feira, à tutela uma contraproposta negocial na qual exigem a reposição do horário semanal de 35 horas para todos os médicos que assim o desejem e das 12 horas semanais de trabalho no Serviço de Urgência, bem como um aumento salarial transversal de 30%..À saída da reunião no Ministério da Saúde, que durou cerca de duas horas, o secretário-geral do SIM afirmou aos jornalistas que, "em relação à sensata proposta apresentada em conjunto pelos dois sindicatos em nenhuma das matérias o Ministério da Saúde fechou a porta".."Isto quer dizer que vai analisá-las, vai fazer uma contraproposta que nos vai apresentar no sábado e nós no domingo, às 17h00, iremos, depois de a analisarmos, dar a nossa posição", disse Jorge Roque da Cunha.