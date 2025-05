Ministério do Ambiente confirma buscas da PSP nas instalações

Segundo aquele jornal, já foram detidos o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o consultor próximo de Costa, Diogo Lacerda Machado e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas, no âmbito das buscas que estão em curso em diversos ministérios e na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento.