Ministra diz que há 70 mil trabalhadores irregulares em empresas notificadas pela ACT

"Mas mesmo assim eu diria que é inaceitável, significa que nós como sociedade ainda não conseguimos dar o salto do ponto de vista de traduzir este compromisso que todos dizemos que temos com o país numa realidade concreta na mudança da forma como olhamos para os jovens no mercado de trabalho", afirmou, numa intervenção na qual destacou várias das medidas do executivo no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, que entrou em vigor no passado dia 01 de maio.