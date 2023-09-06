Ministro acredita que paragem da Autoeuropa vai ser menor do que a anunciada

O ministro da Economia disse esta quarta-feira acreditar que a paragem da Autoeuropa vai ser menor do que a anunciada, destacando que o Governo está a trabalhar para minimizar o impacto da paragem no país e nas 30 empresas satélites.."Tenho a crença que a paragem vai ser menor do que a que está anunciada e temos de trabalhar todos para minimizar esse risco e minimizar o impacto para o país, sobretudo em termos das nossas exportações", afirmou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva..À margem da sessão de apresentação dos Bairros Comerciais Digitais, no Porto, o ministro adiantou que o Governo está a "fazer tudo" para minimizar o tempo de paragem da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, que terá lugar de 11 de setembro a 12 de novembro..Aos jornalistas, António Costa Silva adiantou ainda que vai reunir nos próximos dias com as associações da indústria de componentes e com a administração da Autoeuropa.."Vamos tentar encontrar soluções e, pelo menos, minimizar os problemas para o futuro", referiu, dizendo que o Governo está, juntamente com a administração da Autoeuropa, a perceber que componentes estão em falta.."Hoje não podemos ter cadeias de abastecimento que repousam só num fornecedor e nós temos uma indústria versátil e que produz muitos componentes. Pode ser que aumentemos a resiliência", considerou..Questionado sobre o impacto que a paragem na Autoeuropa teria nas empresas que dela dependem, António Costa Silva adiantou que foram já mapeadas 30 empresas satélites e que dessas, 18 dependem da fábrica de automóveis em menos de 25%.."Vamos dividir em dois grupos e vamos trabalhar com cada um dos setores para também minimizar os impactos nas empresas que mais dependem da Autoeuropa. É todo esse trabalho que estamos a fazer", adiantou..A empresa revelou na quinta-feira da semana passada que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia "severamente afetado" pelas cheias que ocorreram no início do mês de agosto naquele país..A administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela anunciou também a intenção de recorrer ao lay-off durante a paragem de produção, tendo chegado a um acordo com a Comissão de Trabalhadores sobre as remunerações a pagar nesse período de aplicação do lay-off..De acordo com a empresa, "com o objetivo de minimizar o impacto na remuneração mensal dos colaboradores afetados pelo lay-off, foram acordados esta quarta.-feira, entre a administração e a comissão de trabalhadores os seguintes termos: complemento da contribuição retributiva legal a 80% da remuneração base, incluindo subsídio de turno".