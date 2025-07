Ministro Gomes Cravinho implicado em caso de corrupção por um dos acusados

No âmbito desse trabalho, estará em causa um grupo que ficou responsável por elaborar um estudo para a "revisão do setor empresarial do Estado da Defesa". Ter-se-à tratado de um trabalhado sem nomeação formal, levado a cabo de forma clandestina, e não remunerado. O acusado, Paulo Branco, ligou este caso ao contrato de 50 mil euros com Marco Capitão Ferreira, que terá servido como pagamento.