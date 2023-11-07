Ministro não garante recuperação do valor investido pelo Estado na Efacec

Depois de no último dia 1 de novembro o ministro da Economia e do Mar, em conjunto com o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, ter apresentado os principais pontos do acordo de venda da Efacec ao fundo de investimento alemão Mutares, que classificou como "feliz" para a economia nacional, ontem, durante a audição na Comissão de Orçamento e Finanças, não garantiu que fosse possível recuperar a totalidade do valor aplicado na empresa.."O valor criado e recuperado da Efacec vai ser partilhado em dois terços para o Estado português e um terço para a Mutares. Significa isto que vamos recuperar todo o investimento? Não afirmarei isso, mas podemos recuperar uma parte", disse António Costa Silva na Assembleia da República, após ter sido questionado pelo deputado do PSD Jorge Salgueiro Mendes, sobre o impacto que a privatização da empresa teria nas contas públicas, que não estaria claro na proposta do Orçamento do Estado para 2024..O ministro referiu o "mecanismo cascata", que permite a partilha de valor, que poderá garantir que parte do investimento volte aos cofres do Estado, embora o contrato não seja "um depósito a prazo, mas um mecanismo sujeito à capacidade de recuperação de valor da empresa". Não obstante os esclarecimentos que prestou, sublinhou que acredita "profundamente" que o montante colocado na Efacec será recuperado e que a empresa chegará "a uma situação estável"..Ainda assim, as críticas provenientes das bancadas não se esgotaram, com o PSD a afirmar que, "até para privatizar, o Estado teve de pagar para sair da Efacec"..Depois de ter sido anunciado que, além dos 202,9 milhões de euros (ou cerca de 10 milhões mensais) injetados na empresa desde abril de 2022, seriam investidos mais 156 milhões de euros para garantir a venda à Mutares, os sociais-democratas consideraram, ainda, que o acionista Estado foi "o mais mal tratado" em toda a operação e "com perdas de centenas de milhões de euros", permitindo que o fundo alemão compre uma empresa centenária por 15 milhões de euros, que "facilmente recupera em três anos, com uma comissão de gestão de cinco milhões acordada com o governo"..Sobre a eventualidade de a Mutares receber cinco milhões de euros pela gestão da Efacec, o ministro garantiu que no contrato não constam quaisquer comissões dessa natureza..No Parlamento, Costa Silva disse ainda que foi "necessário" o investimento à média mensal de 10 milhões de euros para manter "um dos grandes emblemas da economia portuguesa" a funcionar e reiterou que o investimento está "salvaguardado pelos testes do operador de mercado"..De acordo com o ministro, o facto de a empresa se ter mantido em funcionamento é sinónimo de "criação de valor", uma vez que rendeu 100 milhões de euros ao Estado em contribuições e que vendeu, nos anos em que o Estado interveio, "cerca de 445 milhões de euros, em termos de produtos"..Contudo, tais declarações não foram consideradas pelo PSD como suficientemente esclarecedoras, tendo o partido acusado o ministro de resumir a exposição do Estado "a pouco mais de uma centena de milhões", quando uma auditoria mandada realizar pelo comprador indica que a exposição do Estado em todo o processo será "superior a 550 milhões de euros". António Costa Silva disse não ter "esses números"..Para explicar à Assembleia da República porque é que o Estado não podia deixar cair a Efacec, o ministro socorreu-se das contas que o governo terá realizado para perceber os custos associados à perda da empresa: se a Efacec falisse, custaria ao Estado entre 60 e 65 milhões de euros todos os anos, entre subsídios de desemprego pagos e contribuições sociais perdidas..Costa Silva detalhou que, em situação de falência, seria preciso pagar, mensalmente, entre 1,7 milhões e dois milhões de euros para o subsídio de desemprego, "cerca de 20 ou 25 milhões por ano", mas também deixariam de entrar para os cofres do Estado 3,3 milhões de euros por mês, o equivalente a cerca de 40 milhões todos os anos.."A Efacec tem 2800 empresas fornecedoras, vendeu, nestes anos em que o Estado interveio, cerca de 445 milhões de euros em termos de produtos e alimenta um ecossistema fortíssimo", sublinhou, ressaltando a importância da empresa no sistema empresarial nacional e, em particular, na região Norte..Face ao cenário que traçou, o que tinha de se verificar, segundo o ministro, era "a reestruturação da empresa", o que aconteceu através da redução a zero do capital social numa operação harmónio, tendo depois o Estado e a Mutares "tomado as suas proporções"..O responsável pela tutela da Economia relembrou que os anteriores acionistas perderam "305 milhões de euros" e que bancos e obrigacionistas perderam cerca de 34 milhões de euros, sendo que os mecanismos de financiamento para que agora a Efacec continue a funcionar ascendem a quase 94 milhões de euros, a que se juntam os 15 milhões investidos pela Mutares e os mais 60 milhões de euros em garantias - "os operadores privados tiveram um esforço financeiro de cerca de 204 milhões de euros, que é equiparável aos 156 [milhões] que o Estado vai colocar", afirmou.