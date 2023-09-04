Ministro sem "dúvida nenhuma" de que orçamento para a Saúde vai aumentar em 2024

O ministro da Saúde disse hoje não ter "dúvida nenhuma" de que o orçamento para o setor vai aumentar em 2024, salientando que além de mais verba é preciso "gerir de forma mais eficiente" os recursos disponíveis.."Eu não estou em condições de antecipar o debate orçamental, devo dizer que desde 2015 para cá, todos os anos o orçamento da saúde tem aumentado muito (...) e não tenho nenhuma dúvida que voltará a haver um aumento no próximo ano", afirmou Manuel Pizarro, no Porto, à margem de uma sessão comemorativa do Dia Nacional do Psicólogo..Segundo o ministro, em matéria de verba no Orçamento do Estado para 2024 o Governo tem duas preocupações: "Precisamos de mais recursos, não há dúvida nenhuma, de recursos financeiros, mas também precisamos de gerir de forma mais eficiente os recursos que temos ao nosso dispor porque, em última instância, estamos a falar do dinheiro dos impostos dos portugueses e temos que ser cuidadosos na forma como fazemos essa gestão", enumerou..Manuel Pizarro adiantou ainda, depois de questionado novamente sobre o tema, que o estatuto da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde será aprovado "nos próximos dias" e recusou que a falta daquela regulamentação fragilize o organismo.."A Direção Executiva está em pleno funcionamento e se ela já foi capaz de fazer o que fez até agora, imaginem o quanto vão conseguir fazer quando tiver os seus estatutos aprovados", afirmou.