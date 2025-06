Moedas diz que atrasos nas obras do metro "são grande obstáculo à circulação" em Lisboa

"Os atrasos constantes das obras do metro são o grande obstáculo à circulação em Lisboa. Os lisboetas não aceitam que se encarem estes atrasos com normalidade. Como presidente da Câmara, exijo que haja um plano público que seja cumprido com urgência. Se assim não for, terei que exigir ao Governo que em determinadas zonas da cidade se parem imediatamente as obras", afirmou Carlos Moedas, em declarações à agência Lusa.