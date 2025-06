Moody's avalia esta sexta-feira rating de Portugal que deverá ficar inalterado

"Na verdade, do ponto de vista da evolução dos indicadores relativos à dívida, défice e crescimento, e tendo como pressuposto que o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) vai ser aprovado na especialidade, a situação atual mereceria a subida do rating de Portugal pela Moody's, de 'Baa2' para 'Baa1'", refere em declarações à Lusa.