Mortágua diz que 15.º mês proposto pela CIP é "um engodo" e "ofensa" para trabalhadores

A líder do BE visitou esta manhã a Escola Secundária de Santa Maria, no concelho de Sintra, onde se reuniu com o diretor, e foi questionada à margem sobre a proposta da CIP ao Governo de um "Pacto Social" com 30 medidas, entre as quais o pagamento voluntário pelas empresas do 15.º mês aos trabalhadores, isento de contribuições e impostos.