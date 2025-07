Mota Pinto defende que PSD deve manter proposta eleitoral de baixar IRC

Uma posição semelhante já tinha sido expressa pelo antigo vice-presidente do PSD André Coelho Lima, num artigo no jornal Público no final de agosto, em que considerava que a proposta do PSD - ao optar por dar prioridade à redução do IRS em detrimento do IRC - "é difícil de enquadrar na afirmação de um projeto político diferenciador face ao que se encontra a governar".