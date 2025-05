Mourinho Félix afasta retração de investimento em Portugal por causa da crise política

Não obstante, afirmou: "Portugal é uma democracia madura com quase 50 anos e com instituições fortes. O que acontece nas democracias maduras, com instituições fortes e estados de direito [democrático] da União Europeia é, precisamente a continuidade da normalidade institucional e com processos democráticos políticos que são naturais e que acontecem em diversos países da UE e que não põem em causa qualquer espécie de questão, seja sobre o investimento estrangeiro, seja à implementação do PRR, seja o quadro financeiro plurianual [da UE]".