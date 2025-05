Movimento Porta a Porta vai a Bruxelas protestar contra crise da habitação em Portugal

"Na quarta-feira, a partir das 15:00, montaremos um acampamento em frente ao Parlamento Europeu e o objetivo é contestar a grave situação que vivemos no nosso país no que concerne à habitação, à precariedade da mesma e à incapacidade dos portugueses em conseguirem continuar a suportar os custos com a habitação", disse o porta-voz do movimento.