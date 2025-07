Municípios estão atrasados na gestão dos biorresíduos

Nem a APA - Agência Portuguesa do Ambiente, nem a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) têm dados sobre quantos municípios e como operacionalizaram sistemas de recolha de biorresíduos, apesar de ser espectável que todas as câmaras tivessem definido e iniciado um sistema de recolha até 31 de dezembro de 2023, no âmbito da Diretiva-Quadro dos Resíduos da União Europeia, que estabelece as metas para a reciclagem de resíduos urbanos.