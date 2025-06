Municípios favoráveis a eólicas no mar desde que acautelados outros usos

As CIM/AM "exortam o Governo e os gestores públicos e privados do PAER e da sua implementação no mar, assim como dos seus impactos diretos em terra, a assumir a devida interlocução com as câmaras municipais diretamente envolvidas", lembrando que as definições de usos e os exercícios de compatibilização de ordenamento do território, estão e são feitos nos Planos Diretores Municipais (PDM)".