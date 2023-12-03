MURPI critica propostas de aumento de pensões que parecem esmolas para idosos

A Confederação Nacional Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) acusou hoje o Governo e o PSD de desinteresse pela dignidade dos reformados ao ignorar as suas propostas e apresentar alternativas que parecem levar os idosos "a pedir esmolas"..O Orçamento de Estado para 2024 (OE2024), aprovado na quinta-feira, "não contempla as propostas do MURPI", critica a presidente da direção do MURPI, Isabel Gomes, em comunicado..A federação propôs um aumento de pensões de 7,5%, com um aumento mínimo de 70 euros para as reformas mais baixas, e a criação de dois novos escalões de pensões mínimas, que garantissem que quem descontou mais de 40 anos "tivesse direito a uma pensão condigna acima do limiar de pobreza", recordou o MURPI em comunicado enviado para a Lusa..O OE2024 prevê um aumento das pensões entre os 5,2% e os 6,2% (para as pensões mais baixas), esta subida das pensões terá um custo de mais 2,2 mil milhões de euros face a 2023 e irá abranger cerca de 2,7 milhões de pensionistas do Centro Nacional de Pensões e da Caixa Geral de Aposentações..Se "todos os reformados tivessem uma pensão digna, não havia necessidade do Complemento Solidário para Idosos (CSI)", criticou o MURPI, apontando o dedo ao presidente do PSD que recentemente defendeu que, até 2028, todos os pensionistas deveriam ter um rendimento mínimo garantido de 820 euros mensais..A proposta de Luís Montenegro dizia respeito ao CSI, que, neste momento, tem como teto máximo o equivalente a um rendimento mensal de 488,22 euros.."O Governo e quem apregoa que a medida proposta, agora já em campanha eleitoral é boa, não está verdadeiramente interessado na dignidade da vida dos reformados e pensa que quem trabalhou uma vida e descontou para a Segurança tem de pedir esmolas", acusa o MURPI..A confederação diz que há cada vez mais idosos em risco de pobreza, até porque o valor das pensões não tem acompanhado o valor da mediana dos rendimentos dos portugueses..O aumento de casos de pobreza é comprovado pelos recentes resultados do Inquérito às Condições de Vida, realizado pelo INE, que mostram que "o risco de pobreza entre os idosos aumentou, passando de 17% para 17,1%"..No mesmo sentido, também aumentou no ano passado a desigualdade na distribuição de rendimentos, com os 10% mais ricos a ganhar quase dez vezes mais do que os 10% mais pobres. O MURPI lembra que, em 2021, este rácio era de 8,4..Quase todos os pensionistas (97%) têm como principal meio de vida o valor da sua pensão e ainda existe muita gente a receber pensões abaixo do valor considerado como limiar de pobreza, alerta.."Não aceitamos que aqueles pensionistas que trabalharam uma vida inteira e sempre descontaram para a Segurança Social estejam ainda numa situação de pobreza ou tenham que requerer o Complemento Solidário para Idosos", defende o MURPI em comunicado enviado para a Lusa..Por isso, o MURPI defende um aumento mínimo de pensão de 70 euros a pensar em quem tem pensões mais baixas e, por isso, acaba por ser mais afetado pelo aumento dos preços de bens essenciais, como a alimentação, energia ou medicamentos.."Os que estiverem verdadeiramente empenhados em melhorar a situação dos pensionistas então deveriam adotar a proposta do MURPI", defende.