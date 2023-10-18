Negócio do rent-a-car deverá crescer mais de 10% em 2023 e somar 865 milhões de euros

O mercado português de aluguer de automóveis deverá crescer mais de 10% este ano face ao anterior, atingindo os 865 milhões de euros, segundo uma análise setorial divulgada esta quarta-feira pela Informa D&B..De acordo com o trabalho, em 2022 este setor viu o negócio crescer 64% face a 2012, para um valor de 780 milhões de euros..O estudo aponta ainda que, para dar resposta ao acréscimo de procura registado em 2022, as frotas das empresas de rent-a-car foram ampliadas em 30%, chegando às 80 452 unidades.."Apesar desta ampliação, o setor enfrenta um significativo défice de viaturas, sendo expectável que a curto prazo as empresas acelerem as compras de ligeiros de passageiros", refere..Analisando a oferta de empresas de rent-a-car, verifica-se que "está significativamente concentrada", com os cinco principais operadores a deterem uma quota de mercado conjunta de 62% em 2022, enquanto a quota dos 10 principais rondou os 80%.