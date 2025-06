Norte de Portugal com perspetivas turísticas "excelentes" para Natal e 'réveillon'

Em entrevista telefónica à agência Lusa sobre as expectativas turísticas para a região do Norte de Portugal para o Natal e Passagem de Ano, Luís Pedro Martins declarou que, apesar das "circunstâncias globais difíceis", prevê que o ano termine com uma operação turística excelente, à semelhança de todo o ano de 2023, que considera um "ano recorde" em número de companhias áreas a operar no Aeroporto Sá Carneiro.