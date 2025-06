Novo IRS Jovem pode dar sete salários extra em cinco anos

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou o reforço do IRS Jovem com uma medida que prevê que no primeiro ano de declaração de rendimentos os trabalhadores paguem zero deste imposto, 25% no segundo ano, 50% no terceiro e quarto ano e 75% no quinto ano. De acordo com o Eco, as simulações da EY realizadas para este jornal mostram que, com o novo regime, um jovem com um salário bruto de 1500 euros pode poupar quase sete salários ao fim de cinco anos de aplicação da medida.