Novo sistema de incentivos apoia oito projetos em 70 milhões 

Portugal já conta com oito registos de pedidos de auxílio por parte de empresas com investimentos de valor igual ou superior a 25 milhões de euros, no âmbito do novo sistema de incentivos a grandes projetos do Regime Contratual de Investimento (RCI), avançou ontem o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), na apresentação do plano estratégico para o triénio 2023-2025. Estes pedidos representam 469 milhões de euros de investimento e um incentivo financeiro público de cerca de 70,3 milhões de euros, resultante de uma taxa de incentivo média de 15%, avançou Filipe Santos Costa ao Dinheiro Vivo.