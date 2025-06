Novo turismo de luxo em Portugal procura história e tradição

Agora, o que os turistas com mais dinheiro procuram é "o que é simples, orgânico e que devolve tradições e legados da sabedoria ancestral portuguesa, das nossas avós e bisavós". Ou seja, "as tradições dos locais até ao dia de hoje", detalha, reinterpretadas de uma forma contemporânea. "Luxo, hoje em dia, é isto", afirma.

No caso específico do mercado americano, aquela responsável diz que a localização e o próprio espaço onde decidem ficar é o que mais conta atualmente. "O mercado americano vem à procura de viver a região, de descobrir o destino, de poder caminhar com um pastor, de poder andar na praia e apanhar lapas com um pescador". "Em especial, este mercado, que tem uma história muito mais pequenina do que a nossa, busca perceber as raízes e a origem das coisas" e quer conhecer o nosso património.