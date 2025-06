Novos créditos ao consumo crescem 5,4% em outubro para 659 milhões de euros

Do total de novos contratos de crédito realizados em outubro, 4,7% foram com subvenção, isto é, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito será suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado). Já em montante, a proporção dos novos contratos com subvenção ascendeu a 6,4%.