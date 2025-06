Número de dormidas emTerras de Bouro aumentou mais de 215% em duas décadas

Segundo o autarca, a aposta no turismo "alicerça-se em números", na criação de postos de trabalho, na fixação da população, lembrando tratar-se de um município do interior Norte, no qual esta atividade económica tem permitido obter rendimentos por parte dos habitantes, mesmo das aldeias circundantes e não só na vila do Gerês, que assim conseguem ter uma atividade complementar através do turismo rural e do alojamento local.