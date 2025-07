Número de trabalhadores em lay-off mais que duplica em novembro

Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "em novembro de 2023, o número total de situações de lay-off com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) foi de 15 765".