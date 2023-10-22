Nuno Félix: Desconto de 25 cêntimos no ISP é para manter

A instabilidade geopolítica, com a guerra na Ucrânia e agora com o conflito no Médio Oriente, é razão para manter a redução da tributação dos combustíveis, segundo Nuno Félix, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena 1 e Jornal de Negócios, o governante explica que o desconto de 25 cêntimos no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos é para manter.."Neste momento temos uma redução da tributação em sede de ISP de 25 cêntimos por litro. O nosso horizonte ao elaborar a proposta de OE é a manutenção deste desconto face à incerteza no mercado dos combustíveis, fruto da guerra da Ucrânia, mas também da atual situação no Médio Oriente. E aí o compromisso que existe da parte do Governo é continuar a política que tem sido seguida", reitera Nuno Félix..O Orçamento do Estado estima um aumento da receita do ISP em 13,4%, mas o governante garante que a medida é para manter e ajustar à evolução dos acontecimentos. "Se voltar a existir um aumento significativo dos combustíveis, haver medidas de mitigação, designadamente compensando no ISP aquilo que seria a receita adicional em sede de IVA, por um lado, mas também, por outro lado, se existir uma descida significativa do preço dos combustíveis, então haver margem para prosseguir o descongelamento do CO2"..Quanto à subida do Imposto Único de Circulação para veículos anteriores a 2007 que está a gerar contestação popular e dos partidos, não reunindo consenso inclusive na bancada parlamentar do PS, Nuno Félix começa por destacar que "a proposta de OE frisa com uma grande clareza que destas alterações em sede de IUC não poderá resultar um aumento superior a 25 euros", e aponta para os objetivos ambientais da medida. ."Este é o momento de apresentarmos e discutirmos a proposta de lei, não devemos antecipar a caso da especialidade, mas o Sr. Primeiro-Ministro já teve a oportunidade de dizer no Parlamento que não podemos ser ambientalistas só à segunda, terça e quarta", afirma.