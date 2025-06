Observatório de preços determinante para políticas públicas eficientes

"Ficou patente que as margens da produção de leite são muito reduzidas, sendo que no início do ano de 2021 foram mesmo negativas, razão pela qual nos parece evidente que os níveis atuais de remuneração do leite à produção não podem ser reduzidos", apontou, vincando que qualquer alteração do preço do leite ao produtor coloca em causa a sobrevivência das explorações leiteiras.