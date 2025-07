Atualização dos escalões foi pouco ambiciosa em 2023

O estudo, que teve por base um inquérito realizado nos meses de junho e julho dirigido a um conjunto de empresas com sede fiscal em Portugal no qual participaram 114 empresas, tem este ano uma secção relativa à competitividade fiscal específica em matéria de ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), com 45% dos inquiridos a referirem que ponderaram os impactos fiscais aquando da realização ou tomada de decisão relativamente a investimentos nestas áreas, sendo as medidas da vertente ambiental as que recolhem maior interesse.