OE2024: CPPME pede alteração profunda de políticas fiscais e económicas

"As nossas propostas têm um significado sem grande custo para o Estado, mas são de enorme importância para as micro, pequenas e médias empresas (MPME), que são 99% do tecido empresarial", disse à Lusa o presidente da confederação, Jorge Pisco, após uma reunião com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre o OE2024.