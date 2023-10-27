DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais de cinco milhões de trabalhadores descontam para a Segurança Social

O dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo chegar ao final do ano com uma receita de 24 mil milhões de euros de contribuições, um aumento de 13% face ao ano anterior.
A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta sexta-feira que os dados mais recentes mostram que há atualmente mais de cinco milhões de trabalhadores ativos a descontarem para a Segurança Social.

Ana Mendes Godinho falava numa audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

A governante salientou que a evolução do emprego "tem tido um grande dinamismo", avançando que os últimos dados, de janeiro a agosto, mostram que se ultrapassou os cinco milhões de trabalhadores a participarem e a descontarem para a Segurança Social".

O número de trabalhadores estrangeiros a descontar para a Segurança Social atingiu o "número recorde" de 720 mil, até agosto, disse a ministra.

Mendes Godinho destacou que a taxa de desemprego é "historicamente baixa", de 6,7%, lembrando que para o próximo ano o Governo prevê que se mantenha estável.

O dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo chegar ao final do ano com uma receita de 24 mil milhões de euros de contribuições, um aumento de 13% face ao ano anterior.

A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.

