Mais de cinco milhões de trabalhadores descontam para a Segurança Social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse esta sexta-feira que os dados mais recentes mostram que há atualmente mais de cinco milhões de trabalhadores ativos a descontarem para a Segurança Social..Ana Mendes Godinho falava numa audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024)..A governante salientou que a evolução do emprego "tem tido um grande dinamismo", avançando que os últimos dados, de janeiro a agosto, mostram que se ultrapassou os cinco milhões de trabalhadores a participarem e a descontarem para a Segurança Social"..O número de trabalhadores estrangeiros a descontar para a Segurança Social atingiu o "número recorde" de 720 mil, até agosto, disse a ministra..Mendes Godinho destacou que a taxa de desemprego é "historicamente baixa", de 6,7%, lembrando que para o próximo ano o Governo prevê que se mantenha estável..O dinamismo do mercado de trabalho tem reflexo na receita de contribuições, prevendo o Governo chegar ao final do ano com uma receita de 24 mil milhões de euros de contribuições, um aumento de 13% face ao ano anterior..A proposta de OE2024 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.