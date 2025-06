OE2024: PCP e BE criticam acordo entre Governo e Sindicato Independente dos Médicos

No debate em plenário das propostas avocadas no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o deputado do PCP Bruno Dias considerou que o acordo a que o Governo e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) chegaram, na terça-feira, para um aumento dos salários em janeiro de 2024 foi "um autêntico desrespeito com os médicos" e se traduz por "mais sobrecarga" para os profissionais de saúde.