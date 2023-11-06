OE2024: Presidente da República começa a receber partidos com assento parlamentar

O Presidente da República começa, nesta segunda-feira, a receber os partidos com assento parlamentar em audiências que terminam na quarta-feira e que têm como principal tema o Orçamento do Estado para 2024, que está em discussão na especialidade..Na terça-feira passada, a proposta do Governo de Orçamento para o próximo ano foi aprovada com os votos da maioria absoluta do PS, as abstenções dos deputados únicos do PAN e Livre, e rejeitada pelo PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP..De acordo com a nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, estas audiências aos oito partidos com assento parlamentar realizam-se "no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024"..Os partidos serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa por ordem crescente de representação parlamentar, com um dia de intervalo pelo meio, na terça-feira..Hoje, serão recebidos Livre, PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal e Chega, em audiências agendadas para entre as 11:00 e as 17:30..Na quarta-feira, o chefe de Estado receberá o PSD às 16:00 e o PS às 17:30..A meio de julho, o Presidente da República ouviu os partidos com assento parlamentar sobre a situação económica, social e política do país e para um balanço da anterior sessão legislativa..A proposta de Orçamento do Estado para 2024 tem a votação final global marcada para 29 de novembro.