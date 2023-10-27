OE2024. Presidente da República recebe partidos entre 6 e 8 de novembro

De acordo com uma hoje nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, estas audiências realizam-se "no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024"..Os partidos serão recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa por ordem crescente de representação parlamentar, com um dia de intervalo pelo meio..Em 6 de novembro, serão recebidos Livre, PAN, Bloco de Esquerda, PCP, Iniciativa Liberal e Chega, em audiências agendadas para entre as 11:00 e as 17:30..Em 8 de novembro, o chefe de Estado receberá o PSD, às 16:00, e o PS, às 17:30..A meio de julho, o Presidente da República ouviu os partidos com assento parlamentar sobre a situação económica, social e política do país e para um balanço da anterior sessão legislativa..A proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria parlamentar do PS, vai ser discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro..A votação final global está marcada para 29 de novembro.