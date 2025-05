OE2024. PS avança com dedução até 200 euros no IRS para despesas com serviço doméstico

"Haverá um reforço das obrigações declarativas em sede de IRS para que tem ativos fora do país, em particular em paraísos fiscais", assinalou, antes de apontar que, em matéria de coesão territorial, o PS quer a requalificação do IC8 entre Pombal e o Avelar, no distrito de Leiria, que apresenta uma elevada sinistralidade, assim como o reforço do programa "Creche feliz" para crianças até aos três anos, onde não há oferta dos setores social e privado.