Oferta de carros usados cresce 11,5% no primeiro semestre, diz Standvirtual

De acordo com o portal especialista em compra e venda de veículos, o crescimento da oferta não impediu uma contração de 1,8% na procura por carros automóveis. A diminuição da procura deveu-se "a fatores como a inflação e a confiança dos consumidores", fazendo com que a dinâmica de mercado ficasse "13,5% abaixo do primeiro semestre do ano passado".